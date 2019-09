Die ÖVP liegt in Aldrans weiter auf Platz eins. Mit 45,71 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 6,74 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 25,79 Prozentpunkten an die Grünen mit 19,92 Prozent (plus 13,06 Prozentpunkte). Für die Ökopartei bedeutet die massive Steigerung den Aufstieg von Platz fünf. 12,61 Prozent der Wähler erreichten die NEOS. Damit verbesserte sich die liberale Oppositionspartei um 4,26 Prozentpunkte.