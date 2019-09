Die ÖVP hat in Axams ihren Spitzenplatz verteidigt. Das Ergebnis von 40,64 Prozent bedeutet einen deutlichen Zuwachs um 8,2 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 22,58 Prozentpunkten an die Grünen, die auf 18,06 Prozent kamen (plus 13,13 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Ökopartei den Aufstieg von Platz fünf. 15,39 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 11,99 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.