Platz zwei ging an die SPÖ, die auf 29,3 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten gab es also kaum Bewegung. Beachtliche 13,61 Prozentpunkte trennen sie von der neuen Nummer eins. 19,95 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 14,94 Prozentpunkte ab und stürzten von Platz eins auf den dritten Platz ab.

Dahinter landete mit 0,35 Prozent stabil die KPÖ. Erstmals am Start war der "Wandel" - er konnte bei seiner Premiere aber in Stadl-Predlitz keinen Wähler finden. Die Wahlbeteiligung in Stadl-Predlitz betrug 63,13 Prozent: Von den 880 abgegebenen Stimmen waren 867 gültig. Insgesamt waren in der steirischen Gemeinde 1 394 Personen wahlberechtigt.