Die ÖVP hat in Pfarrkirchen im Mühlkreis ihren Spitzenplatz verteidigt. Das deutliche Plus von 7,91 Prozentpunkten auf 60,51 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 15,7 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 12,1 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 44,81 Prozentpunkten groß. 8,73 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 5,85 Prozentpunkte.