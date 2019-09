Nummer vier in Kautzen wurden die Grünen, die um 4,34 Prozentpunkte auf 5,75 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei erlangte 3,33 Prozent. Wenig Zuspruch erhielt die Liste JETZT bei ihrem zweiten Antreten. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,82 Prozent (minus 1,29 Prozentpunkte) und stürzte von Platz vier ab.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,61 Prozent. Auf dem letzten Platz findet sich die KPÖ mit 0,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Kautzen war mit 71,19 Prozent hoch: 672 Stimmen wurden abgegeben, 661 waren gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 944 Personen wahlberechtigt.