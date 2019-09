Die ÖVP hat in Sankt Leonhard bei Freistadt ihren Spitzenplatz verteidigt. Die Volkspartei erzielte 49,81 Prozent - das ist um 6,76 Prozentpunkte deutlich mehr als 2017. Platz zwei ging an die SPÖ, die auf 23,41 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten gab es also kaum Bewegung. Beachtliche 26,4 Prozentpunkte trennen sie von der Nummer eins. 14,94 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 12,09 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.