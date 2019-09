Viertstärkste Partei in Liebenau sind die Grünen, die um 2,66 Prozentpunkte auf 3,38 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,08 Prozentpunkte: 3,04 Prozent bedeuten Platz fünf. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (stabil) und die Liste JETZT (minus 1,1 Prozentpunkte) bekamen jeder 0,45 Prozent der Stimmen.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er holte bei seiner Premiere 0,23 Prozent. Die Sozialistische LinksPartei, nur in Oberösterreich am Start, bildet das Schlusslicht. Sie erhielt keine Stimme.