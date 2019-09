Viertstärkste Partei in St. Anton an der Jeßnitz sind die Grünen, die um 2,64 Prozentpunkte auf 3,29 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei erlangte 2,57 Prozent. Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 0,86 Prozent (minus 2,15 Prozentpunkte) und stürzte von Platz vier ab.