Die ÖVP hat in Wolkersdorf im Weinviertel ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit einem Plus von 4,45 Prozentpunkten auf 43,83 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch aus. Dahinter liegen mit 26,27 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen, die auf 17,56 Prozent kamen (plus 11,53 Prozentpunkte). Diese massive Steigerung verhalf der Ökopartei zum Aufstieg vom fünften Platz. 15,7 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 7,56 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.