Viertstärkste Partei in Straning-Grafenberg sind die Grünen, die um 6,35 Prozentpunkte auf 8,24 Prozent stark wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei erlangte 2,12 Prozent. Erstmals am Start war der "Wandel". Er erzielte bei seiner Premiere 0,94 Prozent.