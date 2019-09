In Sigmundsherberg hat die ÖVP ihre Spitzenposition verteidigt. Das deutliche Plus von 9,89 Prozentpunkten auf 47,32 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. Platz zwei ging wieder an die SPÖ, mit 27,6 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Sozialdemokraten damit aber um 2,27 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 19,72 Prozentpunkten groß. 15,66 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 8,91 Prozentpunkte ab.