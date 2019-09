Die ÖVP hat in Scheffau am Wilden Kaiser ihren Spitzenplatz verteidigt. Sie wuchs um 10,78 Prozentpunkte auf 68,28 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Platz zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 11,97 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 11,76 Prozentpunkte. Mit 56,31 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 8,41 Prozent der Wähler stimmten für für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 7,25 Prozentpunkte und kletterte vom siebten Platz auf Rang drei.