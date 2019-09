Viertstärkste Partei in Eichgraben ist die FPÖ, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 8,71 Prozentpunkten bedeutet einen starken Rückgang auf 12,81 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 4,37 Prozentpunkte: 10,49 Prozent bedeuten Platz fünf. Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 2,65 Prozent (minus 4,85 Prozentpunkte) und fiel unsanft vom vierten Platz zurück auf den sechsten.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,51 Prozent. Auf dem letzten Platz findet sich die KPÖ mit 0,46 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Eichgraben war mit 69,1 Prozent hoch: 2 402 Stimmen wurden abgegeben, 2 373 waren gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 3 476 Personen wahlberechtigt.