Nummer eins in St. Sigmund im Sellrain ist auch 2019 die ÖVP. Die Volkspartei erzielte 67,02 Prozent - das ist um 14,8 Prozentpunkte mehr als 2017. Auf Platz zwei landeten die FPÖ und die SPÖ mit gleicher Stimmenanzahl, sie kamen auf je 13,83 Prozent. Für die Freiheitlichen ist dies ein deutliches Minus von 6,17 Prozentpunkten, die Sozialdemokraten verloren um 2,84 Punkte. Nummer vier in St. Sigmund im Sellrain sind die NEOS. Das Minus von 2,37 Prozentpunkten bedeutet einen Rückgang auf 3,19 Prozent für die liberale Oppositionspartei. Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für zwei Parteien, nämlich die Grünen und die Liste JETZT mit 1,06 Prozent. Für die Ökopartei war dies ein Rückgang um um 1,16 Prozentpunkte, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz blieb fast stabil. Partei schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen Die Wahlbeteiligung in St. Sigmund im Sellrain war mit 68,35 Prozent hoch: Von den 95 abgegebenen Stimmen waren 94 gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 139 Personen wahlberechtigt.