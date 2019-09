Nummer eins in Dorf an der Pram ist auch 2019 die ÖVP. Das Ergebnis von 57,22 Prozent bedeutet einen deutlichen Zuwachs um 5,25 Prozentpunkte. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 16,9 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 6,95 Prozentpunkte. Mit 40,32 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 11,09 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 5,19 Prozentpunkte ab.