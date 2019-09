Ex aequo liegen dahinter die SPÖ sowie die NEOS mit 11,42 Prozent: Die Sozialdemokraten verloren stark um 6,08 Prozentpunkte (das brachte den Abstieg von Platz drei), die liberale Oppositionspartei lukrierte jede Menge an zusätzlichen Stimmen (plus 6,39 Prozentpunkte). Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 2,11 Prozent (minus 2,36 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.