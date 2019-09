In Inzenhof hat die SPÖ ihre Spitzenposition verteidigt. Mit 47,69 Prozent wuchsen die Sozialdemokraten um 10,8 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die ÖVP mit 33,85 Prozent (plus 4,24 Prozentpunkte). 15,9 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 14,68 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.