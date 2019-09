Auch 2019 ist die ÖVP stärkste Partei in Heugraben. 41,72 Prozent erreichte die Volkspartei, das ist zwar um 1,33 Prozentpunkte weniger, genügte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Platz zwei ging erneut an die SPÖ, die auf 32,45 Prozent kam (plus 2,65 Prozentpunkte). 21,19 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen 3,31 Prozentpunkte ab.