In Sankt Thomas am Blasenstein hat die ÖVP ihre Spitzenposition verteidigt. Mit einem starken Gewinn von 6,58 Prozentpunkten auf 66,06 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 12,45 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 6,69 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 53,61 Prozentpunkten groß. 10,44 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 3,13 Prozentpunkte ab.