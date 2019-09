Nummer vier in Rußbach am Paß Gschütt wurden die NEOS, die um 2,72 Prozentpunkte auf 5,39 Prozent wuchsen. Die Grünen steigerten sich um 4,14 Prozentpunkte: 5,17 Prozent bedeuten Platz fünf. Die KPÖ performte konstant, die Kommunisten kamen auf 0,9 Prozent.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,45 Prozent. Auf dem letzten Platz findet sich die Liste JETZT mit 0,22 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Rußbach am Paß Gschütt war mit 72,25 Prozent hoch: 453 Stimmen wurden abgegeben, 445 waren gültig. Insgesamt waren in der Salzburger Gemeinde 627 Personen wahlberechtigt.