Platz zwei ging an die SPÖ, die auf 32,99 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten gab es also kaum Bewegung. Der Abstand zur neuen Nummer eins ist mit 0,41 Prozentpunkten allerdings äußerst gering. 25,24 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 13,34 Prozentpunkte ab und stürzten von Platz eins auf den dritten Platz ab.

Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 3,22 Prozent: Die Ökopartei legte in Lavamünd zu (2,75 Prozentpunkte), auch die liberale Oppositionspartei lukrierte zusätzliche Stimmen (plus 1,82 Prozentpunkte). Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,1 Prozent (minus 1,41 Prozentpunkte) und stürzte von Platz vier ab.