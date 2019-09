Nummer vier in Sankt Veit in der Südsteiermark wurden die NEOS, die um 2,18 Prozentpunkte auf 5,12 Prozent wuchsen. Die Grünen steigerten sich um 3,88 Prozentpunkte: 4,83 Prozent bedeuten Platz fünf. Die KPÖ performte konstant, die Kommunisten kamen auf 0,45 Prozent.

Dahinter landete mit 0,4 Prozent die Liste JETZT, die damit 0,87 Prozentpunkte verlor und vom fünften Platz absackte. Ein Newcomer bei der Nationalratswahl war der "Wandel" - er holte bei seiner Premiere 0,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Sankt Veit in der Südsteiermark betrug 61,14 Prozent: 2 028 Stimmen wurden abgegeben, 2 010 waren gültig. Insgesamt waren in der steirischen Gemeinde 3 317 Personen wahlberechtigt.