Doch weil die Partei in Wien von den Wählerinnen und Wählern abgestraft wurde und 7,1 Prozent verloren hat, wackelt jetzt wohl auch Philippa Straches Nationalratsmandat. Mit Platz 4 und nur noch 14,2 Prozent der Stimmen in Wien (2017: 21,3 Prozent), sollte sich ein Einzug in den Nationalrat für Philippa Strache nach jetzigem Stand zwar ausgehen, denn trotz des kräftigen Minus in Wien kommen die Stadtblauen auf vier Mandate, wie Polit-Insider am Sonntag vorrechneten.