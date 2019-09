Die ÖVP bleibt in Klosterneuburg bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Das Ergebnis von 37,41 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 1,63 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 17,49 Prozentpunkten an die Grünen, die auf 19,92 Prozent kamen (plus 14,51 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Ökopartei den Aufstieg von Platz sechs. 14,67 Prozent der Wähler stimmten für für die NEOS. Damit verbesserte sich die liberale Oppositionspartei um 4,55 Prozentpunkte.