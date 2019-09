In Kobersdorf bleibt die SPÖ auf Platz eins. Die Sozialdemokraten erzielten 36,76 Prozent. Das ist zwar um 5,68 Prozentpunkte weniger und ein ein klarer Verlust, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Platz zwei ging an die ÖVP mit 34,17 Prozent (plus 7,98 Prozentpunkte). 18,69 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 7,58 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.