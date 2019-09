Die ÖVP liegt in Warth weiter auf Platz eins. Mit einem sehr starken Plus von 20,82 Prozentpunkten auf 80,82 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch massiv aus. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 9,59 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 16,29 Prozentpunkte. Mit 71,23 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 5,48 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 1,58 Prozentpunkte ab.