Dahinter landete mit 0,61 Prozent stabil die GILT (2019 nur in Tirol und Vorarlberg am Start). Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die KPÖ und der "Wandel" ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Karres war mit 66,07 Prozent hoch: 335 Stimmen wurden abgegeben, 330 waren gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 507 Personen wahlberechtigt.