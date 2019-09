Die ÖVP liegt in Gießhübl weiter auf Platz eins. Sie wuchs um 1,65 Prozentpunkte auf 40,61 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 22,34 Prozentpunkten an die NEOS mit 18,27 Prozent (plus 5,94 Prozentpunkte). Mit diesem Stimmenausbau schaffte die liberale Oppositionspartei den Aufstieg von Platz vier. 16,23 Prozent der Wähler stimmten für für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 12,62 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei.