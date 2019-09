Die ÖVP bleibt in Dienten am Hochkönig bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 54,26 Prozent - das ist um 12,59 Prozentpunkte mehr als 2017. Mit einem deutlichen Abstand von 26,99 Prozentpunkten liegt dahinter die SPÖ, die auf 27,27 Prozent kam (plus 2,71 Prozentpunkte). 9,66 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 14,24 Prozentpunkte ab.