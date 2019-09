In Laab im Walde hat die ÖVP den ersten Platz behauptet, stagniert aber. Die Volkspartei erzielte 41,74 Prozent, damit blieb sie im Vergleich zu 2017 praktisch stabil. Dahinter liegen mit 18,91 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen, die auf 22,83 Prozent kamen (plus 16,92 Prozentpunkte). Der Ökopartei gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg vom sechsten Platz. 13,46 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten drastisch um 10,78 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.