Die ÖVP liegt in Sankt Kathrein am Offenegg weiter auf Platz eins. Mit 55,45 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 7,3 Prozentpunkte. Platz zwei ging wieder an die FPÖ, mit 17,63 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 11,54 Prozentpunkte. Mit 37,82 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 15,87 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ - sie hielt damit de facto den Stand von 2017.