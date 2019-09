Viertstärkste Partei in Lichtenegg sind die Grünen, die um 4,44 Prozentpunkte auf 6,44 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Verluste gab es für die SPÖ, die 2,01 Prozentpunkte verlor und nun bei 5,12 Prozent liegt. Den Sozialdemokraten bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Absturz vom dritten Rang auf den fünften. Wenig Zuspruch erhielt die Liste JETZT bei ihrem zweiten Antreten. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 0,66 Prozent (minus 3,48 Prozentpunkte) und stürzte von Platz vier ab.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,33 Prozent. Auf dem letzten Platz findet sich die KPÖ mit 0,17 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Lichtenegg war mit 72,53 Prozent hoch: Von den 631 abgegebenen Stimmen waren 606 gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 870 Personen wahlberechtigt.