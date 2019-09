Die ÖVP hat in Mattsee ihren Spitzenplatz verteidigt. Das deutliche Plus von 6,49 Prozentpunkten auf 52,33 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 38,2 Prozentpunkten an die Grünen, die auf 14,13 Prozent kamen (plus 9,59 Prozentpunkte). Diese Steigerung verhalf der Ökopartei zum Aufstieg vom fünften Platz. 11,14 Prozent der Wähler erreichten die NEOS. Damit verbesserte sich die liberale Oppositionspartei um 2,94 Prozentpunkte.