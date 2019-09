Die ÖVP bleibt in Raggal bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Mit 62,65 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 5,09 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 51,84 Prozentpunkten an die Grünen mit 10,81 Prozent (plus 5,93 Prozentpunkte). Für die Ökopartei bedeutet diese Steigerung den Aufstieg von Platz fünf. Mit 9,34 Prozent teilen sich die FPÖ und die NEOS den dritten Platz. Für die Freiheitlichen war dies um 7,73 Prozentpunkte weniger. Die NEOS gewannen 2,51 Prozentpunkte.