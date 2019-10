Für die ÖVP ist Alt-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Start. Die gebürtige St. Johannerin erreichte in ihrer Heimatgemeinde ein Plus von 11,44% (49,72%). Hermann Gahr wird zu den bisherigen 20 Jahren als Nationalrat noch eine Periode dranhängen. In seiner Heimat Terfens gewann die ÖVP 5,48% dazu (45,65%). Die Innsbruckerin Alexandra Tanda, Geschäftsführerin beim Roten Kreuz, schaffte ebenfalls den Einzug. Elisabeth Pfurtscheller ist bereits mit dem Nationalrat vertraut. Bei ihr in Reutte kam die ÖVP auf 38,54% (plus 4,27%). Rebecca Kirchbaumer schaffte es bereits 2017 in den Nationalrat und konnte mit plus 13,53% (44,66%) in ihrem Wohnort Polling ein Top-Ergebnis einfahren.