Man merkt: Marco Dott - er inszeniert das Grusical und schlüpft in die Rolle des Riff Raff - ist selbst schon ganz Feuer und Flamme. „Es ist eine Traumproduktion, da nehme ich die Doppelrolle gerne in Kauf“, erzählt Dott - seit 2009 im Schauspielensemble des Landestheaters - und gewährt erste Einblicke in seine Horror-Show.