Von Alm ins Spital geflogen

Die Frau wurde durch ihren Kletterpartner und einem weiteren Alpinisten zur Lausserbaueralm gebracht und dort vom Roten Kreuz Spital am Pyhrn erstversorgt. In der Folge wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in das Krankenhaus nach Kirchdorf an der Krems geflogen.