Montag aufs Oktoberfest

„Das Team war im ersten Drittel nicht bereit, hat danach aber gezeigt, was es drauf hat“, schnaufte McIlvane durch. „Doppelpack“ Raffl strich hervor: „Das ist Teammentalität, wir haben an uns geglaubt - es war ein großer Prüfstein.“ So können die Boys am Montag den Ausflug zum Münchener Oktoberfest genießen.