Was der Sieg in Melk für den Titelkampf in der Rallye-Staatsmeisterschaft bedeutet? „Genau hab ich mir das nicht ausgerechnet, aber aus jetziger Sicht muss Wagner 20 Punkte streichen - und dann genügen mir zum Gesamtsieg schon acht bei der letzten Rallye.“ Die steigt am 11. November im Waldviertel.