Der Tiroler Marco Friedl hat am Samstag sein Premierentor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Beim 2:2 von Werder Bremen bei Vizemeister Borussia Dortmund traf der als Linksverteidiger aufgebotene 21-Jährige in der 55. Minute nach einem Corner von links aus kurzer Distanz per Kopf.