Inter Mailand hat die Tabellenführung in der Serie A am Samstag behauptet. Der italienische Fußball-Traditionsclub setzte sich am Samstag bei Schlusslicht Sampdoria Genua mit 3:1 durch, dabei mussten die Nerazzurri praktisch die gesamte zweite Hälfte mit einem Mann weniger bestreiten. ÖFB-Teamkicker Valentino Lazaro kam wie schon in den fünf Ligaspielen davor nicht zum Einsatz.