Ein 38-Jähriger aus Ried im Innkreis fuhr am 28. September 2019, um 07.45 Uhr mit seinem Pkw auf der B141 im Gemeindegebiet Polling aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve geradeaus über eine Böschung in das angrenzende Feld. Nach 120 Metern stieß der Wagen gegen einen Holzstrommast, wodurch dieser ausgerissen wurde. Nach weiteren 30 Metern fuhr er einen weiteren Holzstrommast um und kam der Pkw nun zum Stillstand.