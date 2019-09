Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat ihren nunmehrigen Mann - den Diplomaten Michael Rendi - in jungen Jahren kennengelernt. Und zwar in London, wo sie ihre Facharztausbildung zur Tropenmedizinerin absolvierte. Die beiden verbrachten mehrere Jahre in Israel - er als österreichischer Botschafter, sie als Gastprofessorin an der Uni Tel Aviv. Mittlerweile haben sie zwei Töchter im Teenager-Alter. Michael Rendi war einst auch Kabinettschef des nunmehrigen SPÖ-Bundesgeschäftsführers Thomas Drozda, als dieser unter Ex-SPÖ-Chef Christian Kern Kanzleramtsminister war.