Diese gesalzene Rechnung hatte die Gemüter erhitzt: Nach dem Eklat um zwei japanische Touristinnen in Rom, die für ein Mittagessen in einem einfachen Restaurant 430 Euro bezahlt hatten, hat der Lokalinhaber nun satte 5000 Euro Strafe zahlen müssen. Zudem blieb das Restaurant einen halben Tag lang geschlossen, berichteten italienische Medien am Samstag.