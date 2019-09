Selten war es in Österreich vor einer Wahl so spannend: Wenn am Sonntagabend die Stimmen ausgezählt werden und sich das Endergebnis abzeichnet, geht es nicht nur mit dem Koalitions-Poker los. Auch in den Parteien wird es brodeln. Die brennenden Fragen: Wer koaliert mit wem? Welche Parteichefs stehen vor der Ablöse? Der Gründer und Geschäftsführer des renommierten Markt- und Meinungsforschungs-Instituts OGM hat für krone.at den Blick in die Zukunft gewagt.