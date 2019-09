„Als eine Streife gegen sechs Uhr am Morgen die Weide in Lohr am Main kontrollierte, grunzte und blökte der Bock zufrieden vor sich hin.“ Die Beamten beruhigten den Angaben zufolge die besorgte Anrainerin. „Ein Blick aus dem Fenster des Wohnhauses vor dem Notruf hätte die Situation vielleicht auch geklärt“, hieß es weiter. „Erfreulich ist, dass es jetzt bald kleine Zicklein gibt.“