Der 53-Jährige sitzt auf der Küchenbank in seinem hübschen Haus, vor ihm, auf dem Tisch liegen ein paar Zettel. Medizinische Befunde. Über seinen Sohn Thomas. „Das ist alles“, erklärt Tochter Sandra (20), „was wir nach dem Tod meines Bruders von den mallorquinischen Behörden bekommen haben.“ Der 22-Jährige, er starb am 12. August in einem Spital in Palma an den schweren Verletzungen, die er sich vier Tage zuvor am „Ballermann“ zugezogen hatte. Unter bis dato nicht geklärten Umständen.