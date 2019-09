Der Erfolgslauf des WAC ist am Samstag zu Ende gegangen. Die Kärntner kamen in der 9. Runde der Fußball-Bundesliga in der Lavanttal-Arena gegen Aufsteiger WSG Tirol in einer nach der Pause packenden Partie über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber hatte zuvor die jüngsten sieben Pflichtspiele, darunter fünf Partien in der Meisterschaft, gewonnen.