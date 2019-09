Heute ist es wieder so weit. Österreich wählt heute zum 22. Mal in der 2. Republik die Zusammensetzung des Nationalrates. Nach dem politischen Erdbeben rund um Heinz-Christian Strache und die Aufkündigung der Koalition schreiten die Österreicher wieder zur Wahlurne. Sie wollen mit der Community über die wichtigen Ereignisse rund um die Wahl diskutieren und darüber, was der Ausgang der Wahl für Österreich bedeutet? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren.