Mit leichten Verletzungen wurde ein 45-Jähriger aus Ostermiething am 28. September nach einem Verkehrsunfall in Seewalchen am Attersee ins LKH Vöcklabruck eingeliefert. Der Mann war auf der Seewalchner Landesstraße Richtung Seewalchen unterwegs, als er um 05:00 Uhr kurz einschlief. In einer starken Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Hinweiszeichen. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest ergab 1,2 Promille. Dem 45-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.